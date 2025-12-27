В «Нафтогазе» заявили о повреждении своего предприятия газодобычи и ТЭЦ
Компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении своей ТЭЦ в результате ударов по Украине. Также повреждения получило предприятие по газодобыче. Какие именно — не уточняется.
«Есть попадания по ТЭЦ группы «Нафтогаз» и предприятиям, занимающимся добычей газа», — говорится в телеграм-канале компании. Там добавили, что аварийные бригады уже работают на местах ЧП.
Вместе с тем «Страна.ua» в своем телеграм-канале опубликовала кадры, на которых видно, что на киевской ТЭЦ-5 начался пожар, здание заволокло дымом. Издание отмечает, что станция была повреждена в результате удара.
27 декабря Минобороны отчиталось о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Для атак было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Это стало ответом «на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России, пояснили в ведомстве.
По данным украинского Минэнерго, в результате массированной атаки по энергосистеме страны оказались обесточены потребители в Киевской и Черниговской областях. Только в Киеве и Киевской области порядка 600 тыс. потребителей остались без электроснабжения.
В октябре «Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа, чтобы справиться с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».
