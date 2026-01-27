Разведка доложила Трампу о рекордной слабости властей Ирана за 50 лет
Американская разведка представила президенту США Дональду Трампу доклад, в котором говорилось о предельном ослаблении позиций правительства Ирана с 1979 года, когда произошла Исламская революция и было свергнуто прозападное правительство шаха. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Массовые протесты затронули даже те регионы Ирана, которые власти традиционно считали оплотом поддержки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, что вызвало озабоченность в правительственных кругах, следует из разведданных.
Хотя волнения пошли на спад, положение властей остается напряженным, пишет NYT. Согласно разведданным, помимо социального недовольства, страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом, ослабляющим ее как никогда прежде, добавила газета.
Для усиления ударных возможностей США уже направили в регион 12 дополнительных истребителей F-15E, а также дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от возможного ракетного ответа Ирана, пишет NYT.
Накануне, 26 января, пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) сообщила, что авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности командования на Ближнем Востоке в западной части Индийского океана. По словам американского чиновника, авианосец прибыл в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами Tomahawk, передает NYT. Газета добавила, что, по заявлениям военных чиновников, авианосец способен нанести удар по Ирану в течение одного-двух дней после соответствующего приказа из Белого дома.
Если поступит приказ, авианосец может ударить по Ирану в течение одного-двух дней, оценил собеседник издания.
