«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану

На этих выходных военное руководство Израиля встретилось с главой Центрального командования США Купером. Американская сторона в ходе встречи заверила о завершении всех приготовлений к возможной операции в Иране, сообщили в ЦАХАЛ

Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press

Армия США может напасть на Иран в ближайшее время, текущая неделя являлась ключевой в подготовке возможной атаки Соединенных Штатов. Об этом сообщил израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ.

На этих выходных состоялась встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером. Стороны обсудили координацию в оборонительных и наступательных операциях.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании исходят из предположения, что такое нападение может произойти в ближайшее время, передает телеканал.

Израиль, со своей стороны, рассчитывает, что возможные удары США будут нацелены на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Басидж» (военизированные отряды, подчиненные КСИР). Выбор именно этих целей может снизить интенсивность ответного иранского удара, отмечает «13-й канал».

На фоне прибытия в регион ударной авианосной группы ВМС США высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Иран будет рассматривать любую атаку США как «полномасштабную войну». При этом вооруженные силы республики «готовы к наихудшему сценарию», поэтому все в Иране находятся в состоянии повышенной готовности. Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что его страна готова к войне, если Вашингтон захочет ее «проверить». По его словам, Иран сейчас обладает «большой и обширной военной подготовкой» по сравнению с прошлогодней 12-дневной войной.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США. «Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе и должны прибыть на Ближний Восток в «ближайшие дни».

Ранее Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим в случае силового подавления демонстраций. Протесты в Иране, начались 28 декабря на фоне экономического недовольства. Однако 16 января Трамп смягчил свою позицию, заявив, что лично принял решение отказаться от ударов, поскольку Тегеран отменил казни участников протестов. При этом в конце января Арагчи сообщил, что во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек. После заявления главы МИД Ирана два высокопоставленных чиновника Министерства здравоохранения Ирана сообщили журналу Time, что только 8 и 9 января на улицах страны могло быть убито до 30 тыс. человек.