В Т-Банке рассказали о переломе ситуации с телефонным мошенничеством

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество мошеннических звонков клиентам в 2025 году снизилось на 21%, об этом РБК рассказали в Т-Банке. По данным экосистемы, в прошлом году защитные сервисы в среднем ежемесячно определяли 65 млн звонков от злоумышленников. Их число снизилось на 21% (в 2024 году было 82 млн звонков в месяц).

«В 2025 году удалось переломить ситуацию с телефонным мошенничеством», — сказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

По его словам, с июля по декабрь 2025 года аналитики фиксировали устойчивое снижение фрода (мошенничества в онлайне. — РБК).

«При помесячном сравнении абсолютным рекордсменом стал декабрь — в этом месяце показатель снизился на 39% год к году», — отметил Замиралов.

Что помогает обнаружить мошенников:

Определитель номера — в 2025 году через сервис ежемесячно проходило около 120 млн звонков, при этом каждый четвертый звонок приходился на мошенников или спамеров;

ML — анализирует поведение клиентов и принимает меры (останавливает переводы или отклоняет заявки на кредиты);

Ограничения на звонки в мессенджерах;

Норма о «второй руке» (доверенное лицо клиента, которое подтверждает операции);

Охлаждение по кредитам;

Телефонные звонки остаются основным инструментом мошенников, об этом ранее заявлял директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме «Антифрод России». По его словам, количество звонков и сумма похищенных средств свидетельствуют, что мошенники продолжают дозваниваться до граждан.

Число мошеннических звонков в России снизилось на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, в целом же число заблокированных вызовов составило 3,17 млрд, сообщали аналитики сервиса «Защитник» МТС.

Ранее Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций. Регулятор сообщил, что с 1 по 19 января 2026 года было получено 7,4 тыс. обращений граждан по этому поводу — вдвое меньше, чем обычно.

В Центробанке рассказали, что с 1 января 2026 года действует обновленный порядок — при выявлении признаков мошеннической операции банк не блокирует карту и перевод, а приостанавливает операцию на два дня или отказывает клиенту в переводе, уведомляя его о риске мошенничества. По информации регулятора, крупные банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. переводов на реквизиты из этой базы.