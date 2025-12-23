 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК завершил расследование дела о телефонном мошенничестве на ₽110 млн

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемого в телефонном мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, участники ОПГ похитили у пенсионеров более 110 млн руб. Организаторы группы действовали не позднее сентября 2024 года с территории Новосибирска и Новосибирской области, а жертвами оказались пожилые жители Москвы и других регионов страны.

Злоумышленники представлялись сотрудниками мобильных операторов, Центрального банка, портала «Госуслуги», Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Под предлогом защиты сбережений они убеждали пенсионеров передавать деньги курьерам для зачисления на «безопасные счета».

В СК отметили, что в группе действовала строгая конспирация — руководителей знали лишь приближенные лица, а связь поддерживалась через мессенджеры.

В ходе расследования были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны и электронные носители информации. Кроме этого, допрошены более 20 потерпевших. На 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль одного из фигурантов наложен арест для возмещения ущерба.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В отношении ряда иных соучастников, включая двух несовершеннолетних, дела уже рассматриваются. Уголовное дело организаторов и соучастников выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.

В ЦБ назвали телефонные звонки главным инструментом мошенников в России
Технологии и медиа
Фото:Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press

Основным инструментом мошенников по-прежнему остаются телефонные звонки, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме «Антифрод России». По его словам, количество звонков и сумма похищенных средств свидетельствуют, что мошенники продолжают дозваниваться до граждан.

Для защиты клиентов крупные банки создают собственных виртуальных мобильных операторов (MVNO), что позволяет удерживать клиентов в периметре банка и дополнительно защищать их средства.

Уваров также отметил, что ведутся переговоры с операторами связи в рамках законопроекта «Антифрод 2.0», который предполагает передачу данных о подозрительных вызовах в государственную информационную систему (ГИС) для проверки кредитными организациями.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
телефонное мошенничество мошенничество уголовное дело розыск пенсионеры обман
