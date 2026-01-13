Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа

Из-за топливно-финансового давления Трампа на Кубе развивается энергетический кризис, который может парализовать работу портов, считают европейские дипломаты и предупреждают, что власти острова с этим не справятся

Фото: Norlys Perez / Reuters

Европейские дипломаты опасаются, что Куба столкнется с гуманитарным кризисом и крахом правительства на фоне ужесточения давления со стороны президента США Дональда Трампа, который угрожает лишить остров топлива и финансирования, сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства описывают ситуацию на Кубе как развивающийся энергетический кризис, который может парализовать работу портов и привести к острой нехватке продовольствия. По оценкам дипломатов, «страна находится на пороге катастрофы», с которой действующее руководство не справится.

Европейские дипломаты увязывают возможную дестабилизацию на Кубе с операцией США в Венесуэле и захватом президента Николаса Мадуро, после чего Трамп заявил, что режим в Гаване «вот-вот падет». 11 января он пообещал полностью перекрыть острову доступ к нефти и деньгам, которые поставляла Венесуэла, и призвал кубинское руководство «заключить сделку, пока не поздно».

Позже Трамп заявил журналистам, что его администрация ведет переговоры с Кубой, но президент республики Мигель Диас-Канель это опроверг, отметив, что диалог касается только вопросов иммиграции.«Куба никому не причиняет вреда; ей вредили Соединенные Штаты на протяжении последних 66 лет», — добавил президент, имея в виду масштабные экономические санкции.

Потеря венесуэльской поддержки сделала Мексику одним из немногих оставшихся поставщиков топлива для острова, отмечает Bloomberg. В выходные на Кубу прибыл танкер с 90 тыс. баррелей сырой нефти.

Как пишет Reuters, разведка США тоже оценивает экономическое положение Кубы как крайне тяжелое, но в отчетах ЦРУ не дают однозначного вывода о том, приведет ли кризис к смене власти.