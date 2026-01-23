Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах

Video

В Пензенской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Обломки одного из них упали на территорию нефтебазы и спровоцировали возгорание. На месте пожара работают оперативные службы.

С 04:54 в регионе был объявлен режим воздушной опасности, к 06:34 его сняли. Режим беспилотной опасности и план «Ковер» в области продолжают действовать, полеты временно приостановлены.

Пензенская область регулярно подвергается ударам беспилотников. Последний раз силы ПВО перехватили над регионом семь дронов 6 января.