Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
В Пензенской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Обломки одного из них упали на территорию нефтебазы и спровоцировали возгорание. На месте пожара работают оперативные службы.
С 04:54 в регионе был объявлен режим воздушной опасности, к 06:34 его сняли. Режим беспилотной опасности и план «Ковер» в области продолжают действовать, полеты временно приостановлены.
Пензенская область регулярно подвергается ударам беспилотников. Последний раз силы ПВО перехватили над регионом семь дронов 6 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине