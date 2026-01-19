 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Появилось видео взрыва и пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Появились кадры взрыва и начала пожара в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Появилось видео взрыва и пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре
Video

В Сети опубликованы видеокадры взрыва и начала пожара в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре 15 января. 

Как видно на видео, в помещении проходило занятие, на котором присутствовало около 20 человек в форме МВД России. В комнате велись ремонтные работы, там находились строительные леса и стройматериалы. В какой-то момент в помещении слышен хлопок.

Огонь от гранаты охватил стоящие в зале стройматериалы, его попытались потушить подручными средствами и огнетушителями. После этого в помещении произошел взрыв.

В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД
Общество
Фото:Наталия Казаковцева / ТАСС

Позднее огонь перекинулся на крышу здания. В результате инцидента пострадало более 20 человек, одна из пострадавших скончалась в больнице.

Следственный комитет возбудил дело о халатности (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Преподавателя центра отправили под домашний арест, ему вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Позднее правоохранители задержали начальника центра, его также подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в», «г» ч. 3 ст. 286).

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
взрыв пожар МВД Сыктывкар Республика Коми
