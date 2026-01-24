Второй раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет в закрытом режиме
Второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби вновь пройдет в закрытом режиме, как и первый раунд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Первый раунд переговоров администрация президента США Дональда Трампа оценила как продуктивный. Переговоры стартовали около 18:30 23 января. Первый раунд был посвящен вопросам безопасности. Перед переговорами стало известно, что ключевой темой станет контроль над территориями на востоке Украины.
В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
С российской стороны присутствуют представители Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.
Киев, в свою очередь, на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
