Медики вылетели из Владивостока для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом

Мультидисциплинарная бригада врачей направилась в Хасанскую больницу, чтобы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом. Об этом сообщает Минздрав Приморья.

В Хасанской больнице остается три человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На данный момент в больницах находятся шесть человек, которым оказывают всю необходимую помощь. Впоследствии врачи приняли решение перевезти двух пациентов во Владивосток «в медучреждение третьего уровня».

Ранее стало известно о том, что в Хасанском районе Приморья произошло масштабное ДТП, в котором погибли три россиянина. Одного из пассажиров автобуса, гражданина КНР, направили в больницу для осмотра. По информации Минздрава, столкнулись пассажирский автобус, перевозивший туристов из Китая, и грузовой автомобиль.