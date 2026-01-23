В столичном дептрансе рассказали, как камеры влияют на количество ДТП

Фото: Александр Казаков / ТАСС

В Москве 3,8 тыс. дорожных камер снижают аварийность в местах их установки до 30%, сообщает департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

В целом установка камер в городе помогла снизить показатель социального риска до 2,22, утверждают в дептрансе.

Социальный риск — число погибших на дорогах на 100 тыс. населения. По данным ГАИ, в 2025 году в столице зафиксировали самый низкий уровень этого показателя среди российских регионов.

Например, в Новосибирской области в 2025 году на дорогах регионального и межмуниципального значения произошло 407 ДТП. Число погибших выросло на 36% (до 106 человек), а травмированных — на 10% (до 582), следует из данных территориального управления автомобильных дорог региона. Большинство аварий (97%) случилось из-за нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, камеры необходимы для поиска угнанных автомобилей.

Они также позволяют следить за скоростью движения машин в настоящем времени, чтобы оценивать загрузку на дорогах. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, камеры способны определять 67 видов нарушений.