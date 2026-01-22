Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП

Video

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором рассказал, что получил в ходе ДТП перелом бедра.



По словам Хинштейна, его состояние оказалось хуже прогнозов, так что он пока будет находиться в больнице. «Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось — перелом бедренной кости», — заявил Александр Хинштейн Лечение губернатор будет проходить в Курской области.

Медики, рассказал Хинштейн, настаивают на том, чтобы он временно прекратил заниматься рабочими делами, однако глава Курской области отказался. «Медики, правда, настаивают, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу. Поэтому даже в горизонтальном положении продолжу держать руку на пульсе», — сказал глава Курской области, поблагодарив жителей зас слова поддержки.

Александр Хинштейн попал в ДТП во время рабочей поездки в регионе. Его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. «Слава Богу, всё обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — написал он в своем телеграм-канале.



Александр Хинштейн занял должность главы Курской области в декабре 2024 года после отставки и.о. губернатора Алексея Смирнова. В сентябре 2025 года в области прошли выборы губернатора. Хинштейн победил, набрав 86,92% голосов избирателей.

