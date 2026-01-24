 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампам о поставках Киеву ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил на втором Национальном форуме талантливой молодежи, сообщает «Укринформ».

По словам украинского лидера, соглашение было достигнуто во время переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако сколько конкретно США отправит боеприпасов, Зеленский не уточнил. «Я общался с Президентом Трампом и получил — не буду говорить сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — сказал президент Украины.

Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух».

Ранее Зеленский сообщил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США. По сведениям Economist, прошлой весной Белый дом уклонился в ответ на просьбу Зеленского передать ракеты-перехватчики.

Российские власти требуют от стран Запада прекратить снабжение ВСУ.

Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе прошла 22 января. Она длилась один час. По информации Financial Times, президент Украины рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, но этого не произошло. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их.

После переговоров американский лидер отметил, что встреча с Зеленским прошла хорошо. Трамп призвал завершить боевые действия на Украине.

