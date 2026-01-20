Тимошенко связала обвинения в коррупции со скорым подписанием мира

На прошлой неделе НАБУ и САП сообщили о разоблачении подкупа со стороны главы одной из фракций Верховной рады. Позднее стало известно, что фигурант — Тимошенко. Она обвинения отвергла

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала расследование против себя политическим давлением и увязала его с тем, что скоро будет подписано мирное соглашение и пройдут выборы. Ее цитирует «Страна».

«Они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически встает на принципиально другие позиции», — заявила Тимошенко на суде, где рассматривался арест ее имущества.

В заседании объявлен перерыв до завтра — до этого суд уже переносили. Защита Тимошенко заявила, что ей не хватило времени ознакомиться с материалами ходатайства. Ранее Тимошенко настаивала на публичности процесса, но позднее сообщила, что суд решил закрыть прямую трансляцию.

16 января суд в Киеве избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб.). Несколькими днями ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили: глава одной из фракций Верховной рады подкупала других нардепов, чтобы те голосовали нужным образом. Антикоррупционные органы квалифицировали описанное как нарушение ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса республики — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Позже стало известно, что фигурант дела — Тимошенко.

Тимошенко обвинения отвергла и добавила, что не в состоянии внести залог — ее счета заблокированы. Политик также сообщила, что показания на нее дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Суд отказал адвокатам Тимошенко в привлечении нардепа Копытина к заседанию.

В 2011-м Тимошенко осудили на семь лет по делу о превышении полномочий в ходе газовых переговоров с Россией. Она частично отбыла наказание — в 2014-м новым руководством Украины статья была декриминализирована.

Комментируя обвинения НАБУ и САП, президент Владимир Зеленский заявил, что не видит общего между уголовным преследованием Юлии Тимошенко при президентстве Януковича и нынешними обвинениями в ее адрес.

20 января «Украинская правда» указала на то, что у мирного соглашения с Россией есть «неприятный нюанс» — его следует кому-то подписать, однако желающих возложить на себя такую ответственность мало. Офис президента, пишет «УП», надеется разделить эту ответственность, проведя референдум — в конце декабря Зеленский действительно допустил такую возможность.

Ранее президент России Путин заявлял, что для решения территориального вопроса власти Украины должны провести референдум, но сделать это невозможно при действующем военном положении. Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, по итогам которых в состав России вошли Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.