Почему антикоррупционные службы завели дело против Юлии Тимошенко

Юлию Тимошенко, лидера партии «Батькивщина», обвинили в подкупе депутатов Рады. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения. Это уже не первое уголовное дело в ее политической карьере. Подробнее — в материале РБК

Юлия Тимошенко (Фото: Siavosh Hosseini / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В чем подозревают Тимошенко

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили: глава одной из фракций Верховной рады подкупала депутатов из других фракций, чтобы они голосовали нужным образом. НАБУ и САП квалифицировали это как нарушение ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса республики — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Тогда же украинские СМИ сообщили об обысках в главном офисе партии «Батькивщина», которую основала и возглавляет Тимошенко. 14 января она эту информацию подтвердила. «Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников, — сообщила она в соцсетях, подчеркнув, что категорически отвергает «все абсурдные обвинения». — Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов».

Украинское издание «Обозреватель» также сообщило, что обыски проходили у главы фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии. В дальнейшем эта информация не получила подтверждения, а сам Арахамия ее не комментировал.

В среду САП подтвердила, что прокуратура и бюро вручили Тимошенко подозрение (обвинение в уголовном преступлении) по статье о предоставлении неправомерной выгоды. Стало также известно, что антикоррупционные органы проверяют около 20 депутатов Рады, которые могли получать взятки за голосование нужным образом.

По информации Алексея Гончаренко, депутата Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», Тимошенко вела переговоры о переходе депутатов других фракций в «Батькивщину», а кто-то из них эти разговоры записал и передал в НАБУ.

Чуть позже бюро и прокуратура обнародовали соответствующую аудиозапись. «Подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение. Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период», — говорится в заявлении ведомств.

На опубликованной записи некто с голосом, похожим на голос Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.

Юлии Тимошенко 65 лет. Она депутат Верховной рады с 1997 года (участвовала в работе всех созывов, кроме первого). В 1999 году основала партию «Батькивщина». Тогда же стала первым вице-премьером в правительстве Виктора Ющенко — отвечала за топливно-энергетический комплекс. За почти 30 лет карьеры неоднократно сталкивалась с уголовными преследованиями. Впервые ее отправили в СИЗО в 2001 году при президенте Леониде Кучме (1994–2005 гг.) вскоре после того, как она ушла в оппозицию. Тогда ей вменяли контрабанду российского газа и подлог документов, выплату взяток бывшему премьеру Павлу Лазаренко и российскому Минобороны. Тимошенко пробыла в СИЗО 42 дня — она вышла после того, как Печерский районный суд Киева признал обвинения несостоятельными и отменил санкцию на ее арест. В 2005 году все дела против Тимошенко были закрыты решением Верховного суда республики. Второй цикл уголовных дел случился при президенте Викторе Януковиче (2010–2014 гг.). Главным из них стало так называемое газовое дело — Тимошенко обвинили в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией (с 2007 по 2010 год она была премьер-министром Украины). В 2011 году Печерский суд Киева приговорил ее к семи годам. Она провела в колонии два с небольшим года. Освобождена в феврале 2014 года после Евромайдана и тогда же реабилитирована.

На каком фоне возникло дело Тимошенко

Уголовное преследование Тимошенко разворачивается на фоне масштабных перестановок в украинском правительстве. 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил нового главу своей администрации. Андрей Ермак, который занимал этот пост с 2020 года, ушел в отставку в ноябре 2025-го. В итоге офис президента возглавил Кирилл Буданов, который с 2020 по 2026 год руководил Главным управлением разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Тогда же президент предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны, а министру обороны, бывшему премьер-министру (2020–2025) Денису Шмыгалю — стать первым вице-премьером и министром энергетики. 5 января Зеленский сообщил, что свой пост покинет глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (занимал его с 2023 года) — он останется в системе СБУ и будет заниматься «асимметричными операциями» против России; и.о. главы службы был назначен руководитель центра специальных операций «А» этой спецслужбы Евгений Хмара. Параллельно происходила замена руководства в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Черновицкой, ожидается новое назначение в Тернопольской области.

13 января Верховная рада одобрила отставку Шмыгаля, Федорова и Малюка. Однако голосование насчет назначения Федорова министром обороны, а Шмыгаля — министром энергетики провалилось: для назначений было нужно минимум 226 голосов, Федоров и Шмыгаль же набрали 206 и 210 голосов соответственно.

Украинское издание «Страна» связывает уголовное преследование Тимошенко с прошедшим накануне голосованием в Раде об отставке Малюка. Вместе с аудиозаписью предполагаемого компрометирующего разговора Тимошенко НАБУ и САП опубликовали сообщение, которое, по их информации, лидер «Батькивщины» отправила депутатам в преддверии голосования 13 января. Его содержание таково: «Завтра только кадровые вопросы. Увольнение: Малюк, Шмыгаль, Федоров. Голосуем «за» увольнение всех. Назначение: МО, МЭ, МЮ, ФГИ. За назначение не голосуем ни за кого».

Фракция Тимошенко сыграла важную роль в отставке Малюка — без 11 голосов «Батькивщины» она бы не состоялась. По информации «Страны», увольнение главы СБУ было принципиальным вопросом для Зеленского. Под руководством Малюка СБУ стала «мощнейшим органом влияния на процессы в стране» — военные, информационные и в сфере бизнеса, утверждает издание. «Зеленский увидел, что Малюк ведет свою политическую игру, фактически выводя СБУ из-под влияния президента. И кампания против его отставки только усилила это впечатление. Поэтому президент, выждав паузу, его убрал. К тому же у Малюка напряженные отношения с Кириллом Будановым», — приводит «Страна» слова одного из источников.

14 января Рада повторно голосовала по кандидатурам Федорова и Шмыгаля. В итоге Федорова назначили министром обороны — «за» высказались 277 депутатов, а Шмыгаля — первым вице-премьером, главой Минэнерго («за» — 248 голосов).