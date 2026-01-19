Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог из-за блокировки счетов

Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог

Юлия Тимошенко (Фото: Вячеслав Ратинцкий / Reuters)

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог в размере 33 млн гривен (59 млн руб.), так как ее счета заблокированы. Об этом политик сказала телеканалу «Новини Live».

По словам Тимошенко, после предыдущего заседания суда 16 января ей заблокировали счета на 72 часа. Она утверждает, что таким образом ей хотят помешать внести залог до установленного судом срока — среды, 21 января. Если политик не внесет деньги до этой даты, ей могут изменить меру пресечения на арест.

Тимошенко также добавила, что суд перенес рассмотрение ходатайства об аресте ее имущества на 20 января. По словам политика, заседание также будет закрытым.

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование. В ночь на 14 января в офисе «Батькивщины» прошли следственные действия.

16 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59,2 млн руб.). Ей также запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами.

Защита намерена обжаловать решение суда. Тимошенко вину не признает. Также она заявила, что показания на нее дал депутат от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин. Адвокат Тимошенко ходатайствовал о его вызове в суд, но получил отказ.