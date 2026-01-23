 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пропавшая в Красноярске 14-летняя девочка нашлась

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Пропавшая накануне в Красноярске 14-летняя девочка нашлась, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Девочка, пропавшая вчера в Красноярске, вернулась домой», — уточнила она.

Представитель ведомства добавила, что сотрудники правоохранительных органов выехали на адрес проживания семьи подростка для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщают «Городские новости Красноярск», девочка ушла из дома на улице Волочаевской в четверг, 22 января. В этот же день о похищении сына в коттеджном поселке Серебряный Бор заявил в следственные органы местный житель.

В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.
Общество

По данным следствия, мальчик ушел из дома с незнакомцем в неизвестном направлении. Также из сейфа пропали 3 млн руб.

Позже отец ребенка получил сообщение о похищении с требованием выкупа в размере 30 млн руб., а также видеозапись с участием сына, где тот просит выполнить условия похитителя.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 15 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Красноярск пропавший ребенок МВД Ирина Волк
Материалы по теме
В Сочи пропала 19-летняя девушка из Коломны
Общество
Экс-депутат Госдумы Герасименко пропал во время прогулки с собакой
Общество
Четверо малолетних детей пропали в Самарской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07