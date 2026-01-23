Пропавшая в Красноярске 14-летняя девочка нашлась

Фото: Никита Попов / РБК

Пропавшая накануне в Красноярске 14-летняя девочка нашлась, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Девочка, пропавшая вчера в Красноярске, вернулась домой», — уточнила она.

Представитель ведомства добавила, что сотрудники правоохранительных органов выехали на адрес проживания семьи подростка для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщают «Городские новости Красноярск», девочка ушла из дома на улице Волочаевской в четверг, 22 января. В этот же день о похищении сына в коттеджном поселке Серебряный Бор заявил в следственные органы местный житель.

По данным следствия, мальчик ушел из дома с незнакомцем в неизвестном направлении. Также из сейфа пропали 3 млн руб.

Позже отец ребенка получил сообщение о похищении с требованием выкупа в размере 30 млн руб., а также видеозапись с участием сына, где тот просит выполнить условия похитителя.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 15 лет.