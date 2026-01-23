 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка. Об исчезновении сына 22 января заявил местный житель, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.
Video

По версии следствия, вечером 22 января школьник ушел из дома в неизвестном направлении вместе с неизвестным лицом. Позже отцу подростка в мессенджере пришло сообщение о похищении с требованием выкупа, а также видеозапись с участием самого мальчика, в которой он просит выполнить выдвинутые условия.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что похищение произошло в коттеджном поселке Серебряный Бор. Поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а также выявил пропажу 3 млн руб. из сейфов. После этого в переписке злоумышленники потребовали выкуп, в десять раз превышающий похищенную сумму — 30 млн руб. В прокуратуре уточнили, что проверяется версия о возможном влиянии мошенников на действия подростка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Красноярск похищение похищение ребенка уголовное дело подросток мошенники
Материалы по теме
В Курске военному дали пожизненное за убийство женщины и похищение детей
Политика
В Москве «похищение» девушки объяснили отправкой в рехаб на лечение
Общество
Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «похищением» детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
ЦБ отозвал лицензию у КБ «НМБ»: что делать его вкладчикам Инвестиции, 09:25
Склады теряют дефицит, но не привлекательность: куда смотреть инвесторуПодписка на РБК, 09:21
АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам «Нового Московского банка» Финансы, 09:16
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на массовое жилье в 2025 году Недвижимость, 09:10
Удержать клиента без ущерба марже: как работает партнерский retentionПодписка на РБК, 08:53
В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб. Общество, 08:48
ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка» Финансы, 08:42
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Братске завели дело из-за выброса хлора на предприятии Общество, 08:35
В Японии распустили нижнюю палату парламента в первый день ее работы Политика, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Уволенный разработчик может взыскать миллионы рублей. Как защитить кодПодписка на РБК, 08:30
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай» Политика, 08:25
Карьерная травма: почему специалисты боятся откликаться на вакансииПодписка на РБК, 08:04
Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 08:01