В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб.

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка. Об исчезновении сына 22 января заявил местный житель, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, вечером 22 января школьник ушел из дома в неизвестном направлении вместе с неизвестным лицом. Позже отцу подростка в мессенджере пришло сообщение о похищении с требованием выкупа, а также видеозапись с участием самого мальчика, в которой он просит выполнить выдвинутые условия.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений). Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что похищение произошло в коттеджном поселке Серебряный Бор. Поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а также выявил пропажу 3 млн руб. из сейфов. После этого в переписке злоумышленники потребовали выкуп, в десять раз превышающий похищенную сумму — 30 млн руб. В прокуратуре уточнили, что проверяется версия о возможном влиянии мошенников на действия подростка.