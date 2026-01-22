 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Орбан ответил Зеленскому на совет «дать подзатыльник Виктору»

Орбан предупредил Зеленского, что «каждый получит по заслугам»
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о «заслуживающем подзатыльник» Викторе, предупредив, что «каждый получит по заслугам». Такую публикацию венгерский премьер разместил на своей странице в соцсети X.

Выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что «каждый Виктор», который живет за счет Европы, но продает ее интересы, «заслуживает подзатыльник». Он не уточнил, кого имеет в виду, но среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.

В ответ премьер Венгрии обратился к Зеленскому в X. Политик подчеркнул, что они не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он — свободный человек, который служит венгерскому народу. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь президента США.

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — написал Орбан.

Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы
Политика
Владимир Зеленский

Венгерский премьер подчеркнул, что украинский народ, несмотря на «тщательно подобранные оскорбления» со стороны Зеленского, может рассчитывать на поставки венгерских электроэнергии и топлива, а также на поддержку беженцев, прибывающих в Венгрию.

«Жизнь сама распорядится остальным, и каждый получит по заслугам», — заключил политик, подписав свое обращение «Виктор».

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или переговоров с Брюсселем давала свое согласие. Орбан также критиковал идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

После начала военной операции премьер Венгрии несколько раз приезжал в Москву, последний раз — в ноябре 2025 года.

Анастасия Луценко
Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина Венгрия Давос
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
