Политика
0

Трамп предложил привлечь НАТО к защите южной границы США от нелегалов

Фото: Victoria Jones / Getty Images
Фото: Victoria Jones / Getty Images

Соединенные Штаты могли бы применить пятую статью Североатлантического договора для привлечения НАТО к защите границы с Мексикой от нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

«Возможно, нам стоило бы испытать НАТО: применить пятую статью и заставить альянс защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных мигрантов, что позволило бы освободить множество пограничников для других задач», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника альянса на Европейском или Северо-Американском континенте трактуется как атака против всего блока.

Трамп репостнул сообщение, в котором ООН и НАТО названы врагами США
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Ранее Трамп выразил сомнение, что НАТО окажет помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. Он отметил, что США всегда поддерживают альянс, но не уверен, что союзники поступят аналогично. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, внес больший вклад в НАТО, чем любой из ныне живущих или умерших лидеров, и напомнил о значительных расходах США на альянс. В своем посте в соцсети Truth Social он также назвал ООН и НАТО «настоящей угрозой для США».

В начале января республиканец сообщил, что после почти полного перекрытия морских маршрутов из Венесуэлы американские власти сосредоточились на блокировке поставок наркотиков по суше через Мексику. Сейчас, по оценке Трампа, сухопутная граница надежно закрыта, а местные жители в пограничных штатах довольны ситуацией.

После победы на выборах Трамп запретил нелегалам пересекать южную границу США с Мексикой, а также дал полномочия ведомствам депортировать тех, кто попадает в страну таким образом.

Плугина Ирина
Дональд Трамп США Мексика граница НАТО
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
