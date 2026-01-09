 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп назвал Мексику следующей за Венесуэлой целью борьбы с наркотрафиком

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Морской путь доставки наркотиков из Венесуэлы США удалось практически полностью перекрыть, заявил Дональд Трамп. Он назвал следующую цель: пресечь наркотрафик через сухопутную границу с Мексикой
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Соединенным Штатом удалось почти полностью перекрыть морской маршрут доставки наркотиков в страну из Венесуэлы, теперь стоит задача сделать невозможными поставки наркотиков по суше из Мексики. Об этом в интервью программе Hannity на телеканале Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США уничтожали почти все катера с наркотиками, которые выходили из Венесуэлы, и сейчас в этом районе катера боятся выходить даже на ловлю рыбы.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика по морю, и теперь мы начинаем наносить удары уже по суше, по картелям. Картели управляют Мексикой. Это очень-очень тяжело наблюдать, видеть, что стало с этой страной. Но картели всем заправляют, и они убивают 250–300 тыс. человек в нашей стране каждый год», — сказал Трамп.

«Наркотики — это ужас. Они уничтожили семьи. Знаете, люди теряют детей или родителей. Родители тоже умирают от наркотиков», — продолжил президент США.

Он отметил, что сухопутная граница с Мексикой долгое время была зоной хаоса. «В первый раз (в первый президентский срок. — РБК) я очень быстро навел там порядок, а в этот раз сделал еще лучше, потому что ситуация была намного хуже. Это была граница, которой, наверное, еще не было в истории мира. Никогда не было такой границы, где кто угодно мог просто войти в твою страну. Сейчас границы, по сути, по-настоящему закрыты. Закрыты. Вы не можете въехать, и никто не въезжает. Никто даже не пытается», — описал ситуацию Трамп.

Он уточнил, что американцы, живущие в Техасе, Аризоне и других штатах у границы «безумно довольны ситуацией».

Трамп заявил о сокращении ввозимых морем в США наркотиков на 94%
Политика
Дональд Трамп (в центре)

После прихода к власти на второй президентский срок Трамп предпринял активные действия по пресечению наркотрафика в страну. США регулярно сообщали об уничтожении катеров наркоторговцев, направлявшихся в США. Одним из главных каналов морского трафика наркотиков Вашингтон называл Венесуэлу. В США еще в 2020 году предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в «наркотерроризме», Вашингтон тогда объявил за него вознаграждение в размере $25 млн. Трамп заявлял о сотрудничестве венесуэльских властей с наркоторговцами и требовал отставки Мадуро. Тот предлагал сотрудничать для борьбы с наркотрафиком, но при этом считал, что Штаты хотят напасть на Венесуэлу, чтобы взять под контроль ее нефтяные запасы.

3 января 2026 года Мадуро в результате военной операции в Венесуэле был захвачен и вывезен в США. На суде ему предъявили следующие обвинения:

  • сговор с целью наркотерроризма;
  • сговор по поставкам кокаина на территорию США;
  • владение пулеметами и разрушительными устройствами;
  • сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

