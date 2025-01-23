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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов, сообщил Белый Дом.

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в сообщении.

Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США, а также американским Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу.

Ведомствам поручено «предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения» таких иностранцев.

Также Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища

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Дональд Трамп нелегальные мигранты депортация Мексика США
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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