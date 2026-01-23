Глава МИД Ирана ответил фразой про клоунов на фразу Зеленского о хулигане

Аббас Аракчи (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Мир устал от «бестолковых клоунов», армия которых полностью зависима от иностранных наемников и помощи других стран, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к вмешательству во внутренние дела республики.

Во время выступления в Давосе украинский лидер указал, что, по его мнению, мир недостаточно помог народу Ирана в ходе недавних протестов. «Если режим выживет, это даст четкий сигнал каждому хулигану — убей достаточно людей и останешься у власти», — подчеркнул Зеленский, трансляция выступления доступна в соцсети X президента Украины.

Арагчи, в свою очередь, назвал заявление Зеленского открытым призывом к агрессии США против Ирана в нарушение Устава ООН и обвинил его в «наполнении карманов своих коррумпированных генералов» с помощью американских и европейских налогоплательщиков.

«Мир устал от бестолковых клоунов, господин Зеленский», — написал глава МИД Ирана в соцсети X.

Он добавил, что армия Ирана, в отличие от ВСУ, умеет защищаться и не нуждается в помощи зарубежных стран.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за экономической ситуации: инфляция к концу года достигла 42,2% годовых, а курс национальной валюты — иранского риала — упал до рекордных 1,42 млн за $1. Во время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь. К 16 января правозащитники и местные жители сообщили о подавлении массовых протестов, над Тегераном продолжали летать дроны, но обстановка оставалась спокойной.

В ходе беспорядков в Иране пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей, сообщил глава комитета по нацбезопасности меджлиса Эбрахим Азизи, передает Tasnim.

По официальным данным, травмы получили около 3,7 тыс. человек, 1709 обратились в полицию.

Ранее неназванный чиновник сообщил, что в ходе протестов погибли не менее 5 тыс. человек, включая 500 силовиков. Он уточнил, что окончательное число жертв сильно не увеличится.