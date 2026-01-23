 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Глава МИД Ирана ответил фразой про клоунов на фразу Зеленского о хулигане

Сюжет
Протесты в Иране
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Мир устал от «бестолковых клоунов», армия которых полностью зависима от иностранных наемников и помощи других стран, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к вмешательству во внутренние дела республики.

Во время выступления в Давосе украинский лидер указал, что, по его мнению, мир недостаточно помог народу Ирана в ходе недавних протестов. «Если режим выживет, это даст четкий сигнал каждому хулигану — убей достаточно людей и останешься у власти», — подчеркнул Зеленский, трансляция выступления доступна в соцсети X президента Украины.

Арагчи, в свою очередь, назвал заявление Зеленского открытым призывом к агрессии США против Ирана в нарушение Устава ООН и обвинил его в «наполнении карманов своих коррумпированных генералов» с помощью американских и европейских налогоплательщиков.

«Мир устал от бестолковых клоунов, господин Зеленский», — написал глава МИД Ирана в соцсети X.

Он добавил, что армия Ирана, в отличие от ВСУ, умеет защищаться и не нуждается в помощи зарубежных стран.

Трамп призвал искать новое руководство для Ирана
Политика
Али Хаменеи

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за экономической ситуации: инфляция к концу года достигла 42,2% годовых, а курс национальной валюты — иранского риала — упал до рекордных 1,42 млн за $1. Во время беспорядков в стране отключали интернет и мобильную связь. К 16 января правозащитники и местные жители сообщили о подавлении массовых протестов, над Тегераном продолжали летать дроны, но обстановка оставалась спокойной.

В ходе беспорядков в Иране пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей, сообщил глава комитета по нацбезопасности меджлиса Эбрахим Азизи, передает Tasnim.

По официальным данным, травмы получили около 3,7 тыс. человек, 1709 обратились в полицию.

Ранее неназванный чиновник сообщил, что в ходе протестов погибли не менее 5 тыс. человек, включая 500 силовиков. Он уточнил, что окончательное число жертв сильно не увеличится.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Иран Аббас Арагчи Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Определите свой тип лидерства
