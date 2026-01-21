Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире
Президент США Дональд Трамп обвинил мировых лидеров в бездействии перед лицом проблем в мире, который разрушается «у нас на глазах». Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК ведет трансляцию.
«Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают», — сказал республиканец.
По мнению Трампа, европейские страны движутся в неправильном направлении. Он заявил, что США являются экономическим лидером, и он хотел бы видеть в лице Европы сильного союзника. «Я хочу видеть ее процветание. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — сказал он.
Материал дополняется
