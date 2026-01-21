 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп обвинил мировых лидеров в бездействии перед лицом проблем в мире, который разрушается «у нас на глазах». Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК ведет трансляцию.

«Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают», — сказал республиканец.

По мнению Трампа, европейские страны движутся в неправильном направлении. Он заявил, что США являются экономическим лидером, и он хотел бы видеть в лице Европы сильного союзника. «Я хочу видеть ее процветание. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — сказал он.

Материал дополняется

Анастасия Карева
Дональд Трамп США Давос форум заявление
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
