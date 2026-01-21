Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, сообщает Reuters.

Он прилетел на несколько часов позже запланированного.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что Дональд Трамп прибудет в Давос с опозданием на три часа.

Причиной задержки рейса стала необходимость пересадки президента США на запасной борт после того, как в его самолете были обнаружены проблемы с электропроводкой.

Трамп прилетел в Швейцарию в 12:45 по местному времени (14:45 мск), после чего направился в Давос.