Минск усомнился в открытии «окна возможностей» для партнерства с Литвой

Максим Рыженков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минску предстоит решить, стоит ли использовать «окно возможностей» для возобновления сотрудничества с Литвой. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, комментируя перспективы диалога с Вильнюсом, передает БелТА.

По словам главы МИДа, литовские власти не действуют исходя из интересов собственного населения. Он отметил, что политики ориентируются на позиции внешних центров влияния — в Брюсселе и Вашингтоне, что делает их поведение «непредсказуемым».

Министр подчеркнул, что в таких условиях сложно выстраивать стабильные отношения с партнером. В случае появления возможностей для восстановления сотрудничества Белоруссии «нужно будет несколько раз подумать», стоит ли их использовать и открывать ли такое «окно возможностей» вообще.

В конце октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды. Премьер-министр Инга Ругинене тогда назвала происходящее гибридной атакой.

В Белоруссии застряло больше тысячи грузовиков с литовскими номерами. Позже водителям разрешили покинуть территорию Белоруссии без фур. Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов извиниться, если его ответственность за нарушения воздушного пространства будет доказана.

19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на изменившиеся обстоятельства, однако оставила за собой право вновь ввести ограничения.

9 декабря в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прилетающих воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии. В МВД утверждали, что регулярный запуск метеозондов с контрабандой представляет угрозу для гражданской авиации и нарушает работу вильнюсского аэропорта.

Позже Лукашенко заявил, что власти Литвы нагнетают ситуацию вокруг воздушных шаров, якобы используемых для переправки контрабанды через границу.

По его словам, после детальной проработки вопроса, в том числе с участием гражданских пилотов, было установлено, что такие обвинения «нереальны» и не представляют угрозы.