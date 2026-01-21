Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу

Виктор Орбан (Фото: orbanviktor / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал на своей странице в Facebook достижением государства доступ к нефти и газу из России.

«У нас не было таких холодных январских месяцев в течение десятилетий. В такие времена мы действительно чувствуем, как ценны тарифы на коммунальные услуги по сниженным ценам, и каким большим достижением является то, что в сегодняшнем безумном мире мы имеем доступ к дешевой российской нефти и газу, необходимым для функционирования страны», — заявил Орбан. Он добавил, что правительство примет меры по снижению тарифов на коммунальные услуги.

В октябре прошлого года Орбан заявал, что Венгрия постарается обойти решение Евросоюза о запрете на поставки нефти и газа из России. Запрет спровоцирует рост цен для потребителей, с которым пытаются бороться власти.

20 октября Совет Евросоюза одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа, включая запрет на его транзит через территорию ЕС в третьи страны. Согласно плану, краткосрочные контракты на поставки будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до начала 2028 года.

Против отказа от российских энергоносителей выступила и Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что европейцы таким образом стреляют «себе в колено». Он призвал европейских чиновников сбросить «антироссийские очки», чтобы принимать решения «более рационально и нормально».