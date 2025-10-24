 Перейти к основному контенту
Орбан рассказал о планах Венгрии обойти запрет на поставки из России

Орбан: Венгрия намерена обойти запреты ЕС на поставки нефти и газа из России
Венгрия постарается обойти запрет ЕС на поставки нефти и газа из России и будет бороться против этого решения, заявил Орбан. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с руководством MOL, которая использует российскую нефть
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгерские власти изучают возможность обхода решения Евросоюза о запрете на поставки нефти и газа из России, поскольку отказ от российских энергоносителей спровоцирует рост цен для венгерских потребителей, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

«Действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL (крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии. — РБК). Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth (перевод по «РИА Новости»).

Премьер отметил, что Венгрия продолжает бороться, «так что эта битва еще не проиграна». «Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление», — добавил он.

20 октября Совет Евросоюза одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа, включая запрет на его транзит через территорию ЕС в третьи страны. Согласно плану, краткосрочные контракты на поставки будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до начала 2028 года.

Венгрия отказалась блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России
Политика
Петер Сийярто

Против отказа от российских энергоносителей наряду с Венгрией выступила Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что европейцы таким образом стреляют «себе в колено». Он призвал европейских чиновников сбросить «антироссийские очки», чтобы принимать решения «более рационально и нормально».

Словакия вместе с Венгрией закупают российский газ, который поступает по трубопроводу «Турецкий поток» — единственный оставшийся у России маршрут поставок в Европу. В сентябре Роберт Фицо заявил, что поставки по этому маршруту почти достигли 4 млрд куб. м в год. Петер Сийярто говорил, что с начала 2025 года Венгрия получила через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м российского газа.

Российские власти считают санкции Запада незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

