Военная операция на Украине⁠,
Уиткофф анонсировал встречу с делегацией Киева перед поездкой к Путину

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планирует встретиться с украинской делегацией 21 января. Об этом он заявил в интервью Bloomberg. После этого Уиткофф намерен отправиться в Москву вместе в Джаредом Кушнером для встречи с Владимиром Путиным, а затем в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе дипломатических «рабочих групп».

Заявление было сделано после того, как 20 января Уиткофф встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли на полях экономического форума в Давосе. Уиткофф охарактеризовал встречу как «очень позитивную», Дмитриев назвал ее «конструктивной».

Уиткофф согласился с оценкой готовности мирного плана на 90%.

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

14–15 декабря в Берлине прошли двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. На втором этапе к ним присоединились европейцы и высокопоставленные представители НАТО. По ряду вопросов мирного плана тогда удалось найти компромисс. В частности, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, но сделает это в том случае, если у нее будет двустороннее соглашение с США по гарантиям безопасности, подобным тем, что содержатся в статье 5-го Устава альянса, где агрессия против одной страны НАТО расценивается как агрессия против всех.

28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. По ее итогам украинский президент сообщил, что стороны полностью согласовали «военное измерение» и гарантии безопасности между Украиной и США, почти полностью согласовали гарантии безопасности между Украиной, США и Европой, а план из 20 пунктов утвержден на 90%.

Также переговоры США и Украины прошли в Майами 17 января. Украинские и американские делегации во время переговоров обсудили экономическое развитие, план процветания Украины, а также гарантии безопасности.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Украина США переговоры Стив Уиткофф
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
