Уиткофф анонсировал встречу с делегацией Киева перед поездкой к Путину

Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф планирует встретиться с украинской делегацией 21 января. Об этом он заявил в интервью Bloomberg. После этого Уиткофф намерен отправиться в Москву вместе в Джаредом Кушнером для встречи с Владимиром Путиным, а затем в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе дипломатических «рабочих групп».

Заявление было сделано после того, как 20 января Уиткофф встретился со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Переговоры прошли на полях экономического форума в Давосе. Уиткофф охарактеризовал встречу как «очень позитивную», Дмитриев назвал ее «конструктивной».

Уиткофф согласился с оценкой готовности мирного плана на 90%.

14–15 декабря в Берлине прошли двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. На втором этапе к ним присоединились европейцы и высокопоставленные представители НАТО. По ряду вопросов мирного плана тогда удалось найти компромисс. В частности, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, но сделает это в том случае, если у нее будет двустороннее соглашение с США по гарантиям безопасности, подобным тем, что содержатся в статье 5-го Устава альянса, где агрессия против одной страны НАТО расценивается как агрессия против всех.

28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. По ее итогам украинский президент сообщил, что стороны полностью согласовали «военное измерение» и гарантии безопасности между Украиной и США, почти полностью согласовали гарантии безопасности между Украиной, США и Европой, а план из 20 пунктов утвержден на 90%.

Также переговоры США и Украины прошли в Майами 17 января. Украинские и американские делегации во время переговоров обсудили экономическое развитие, план процветания Украины, а также гарантии безопасности.