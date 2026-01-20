 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Претензии США на Гренландию
Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: realDonaldTrump / Truth Social)

Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг в Гренландии.

На картинке также видна табличка, на которой написано «Гренландия, территория США, с 2026 года». Изображение опубликовано в соцсети Truth Social.

Глава государства заявил, что американская сторона не отступится от идеи присоединения острова.

«Как я всем честно сказал, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Возвращения назад быть не может — в этом все согласны!» — написал он.

Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Кризис вокруг Гренландии обострился на фоне угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией.

Тот настаивает, что остров абсолютно необходим Соединенным Штатам для обороны, а ему угрожают российские и китайские корабли. Наличие кораблей России и Китая у берегов острова опровергли дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

После угроз Трампа несколько государств ЕС, в том числе Дания, Германия, Швеция, Франция, направили на остров войска, а Трамп после этого ввел десятипроцентные пошлины против этих стран.

