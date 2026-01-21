Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России

Фото: Андрей Любимов / РБК

В национальном мессенджере Мах появилась возможность записаться к врачу онлайн, уже две трети регионов России запустили в нем сервисы доступа к медицинским услугам, сообщила пресс-служба Мах.

Получить услугу можно через чат-бот или мини-приложение в мессенджере. Доступны запись на консультацию к врачу, пользователи также могут перенести дату приема или отменить визит.

Для первой записи необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номера СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах».

«Совместно с командой национального мессенджера ведется работа по созданию медицинских сервисов в Max: запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и других», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков.

В октябре 2025 года в Max объявили о запуске сервиса для бизнеса, который позволяет компаниям интегрировать в мессенджер свои мини-приложения. В декабре у пользователей платформы появился быстрый доступ к их документам на сайте «Госуслуг».

К 14 января 2026 года число пользователей Max достигло 85 млн, по информации пресс-службы сервиса. Ежедневно мессенджером пользуются 55 млн активных пользователей, а число публичных каналов превысило 140 тыс., их создали блогеры, компании и госорганизации, уточнили тогда в Max.