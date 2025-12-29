 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер MAX

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать свой возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

При помощи многофункционального сервиса обмена информацией (Max) граждане также смогут подтвердить свой возраст для участия в лотереях или при походе в кинотеатр.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 24 декабря. По нему для приобретения товаров с возрастным ограничением достаточно будет открыть цифровой ID в Max — QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Возможность подтверждения возраста через мессенджер Max была доступна и ранее в некоторых магазинах холдинга Х5 («Пятерочка» и «Перекресток»).

Помимо этого, закон расширил перечень оснований для блокировки сайтов. В реестр информации, запрещенной к распространению, теперь можно вносить сайты и страницы, которые предлагают возможность нелегальной онлайн-торговли табачной продукцией.

