Число пользователей Max достигло 85 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере Max достигло 85 млн. Об этом РБК рассказали в пресс-службе сервиса.

Ежедневно мессенджером пользуются 55 млн активных пользователей, уточнили там.

С момента запуска платформы на ней написали более 18 млрд сообщений и совершили свыше 2,5 млрд звонков. Кроме того, пользователи записали больше 200 млн видеокружков и отправили около миллиарда стикеров.

Число публичных каналов в Max превысило 140 тыс., их создали блогеры, компании и госорганизации. Суммарная аудитория каналов составила более 54 млн подписчиков.

С момента введения возможности подтверждения возраста при помощи Цифрового ID в мессенджере эту технологию внедрили свыше 40 тыс. торговых точек.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте 2025 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером.