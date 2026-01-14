 Перейти к основному контенту
Число пользователей Max достигло 85 млн

В Max зарегистрировались 85 млн пользователей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере Max достигло 85 млн. Об этом РБК рассказали в пресс-службе сервиса. 

Ежедневно мессенджером пользуются 55 млн активных пользователей, уточнили там. 

С момента запуска платформы на ней написали более 18 млрд сообщений и совершили свыше 2,5 млрд звонков. Кроме того, пользователи записали больше 200 млн видеокружков и отправили около миллиарда стикеров.

Путин утвердил подтверждение возраста в магазине через мессенджер Max
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Число публичных каналов в Max превысило 140 тыс., их создали блогеры, компании и госорганизации. Суммарная аудитория каналов составила более 54 млн подписчиков. 

С момента введения возможности подтверждения возраста при помощи Цифрового ID в мессенджере эту технологию внедрили свыше 40 тыс. торговых точек. 

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте 2025 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером.

Анастасия Луценко
Мессенджер Max пользователи социальные сети
