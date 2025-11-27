Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг»
Пользователи мессенджера Max получили возможность быстрого просмотра сведений из основных личных документов, загруженных на «Госуслуги», сообщили РБК в пресс-службе национального мессенджера.
Доступ к карточкам документов предоставляется без биометрии.
В компании уточнили, что сервис позволяет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем планируется добавление информации о транспортных средствах и документах детей.
Для активации функции требуется обновить приложения Max и «Госуслуги», выбрать нужный документ в разделе «Цифровой ID» и дать разрешение на обработку данных. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе «Цифровой ID».
Раздел также содержит QR-код для подтверждения возраста и социального статуса, который можно использовать, например, при покупке товаров 18+.
В октябре пользователи приложения Max получили возможность оформить цифровой ID по упрощенной процедуре. Такой вариант пригоден только для подтверждения возраста.
Для создания упрощенного цифрового ID необходимо загрузить данные водительского удостоверения в приложение «Госуслуги». Затем в профиле Max нужно открыть раздел «Цифровой ID», выбрать опцию создания документа, согласиться на вход по лицу или отпечатку пальца и перейти в «Госуслуги» для подтверждения личности по водительским правам. После финального шага — селфи — система сформирует цифровой ID.
Получить цифровой ID можно и другими способами — через подтвержденную биометрию или загранпаспорт нового поколения.
