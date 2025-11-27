 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пользователи мессенджера Max получили возможность быстрого просмотра сведений из основных личных документов, загруженных на «Госуслуги», сообщили РБК в пресс-службе национального мессенджера.

Доступ к карточкам документов предоставляется без биометрии.

В компании уточнили, что сервис позволяет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем планируется добавление информации о транспортных средствах и документах детей.

Для активации функции требуется обновить приложения Max и «Госуслуги», выбрать нужный документ в разделе «Цифровой ID» и дать разрешение на обработку данных. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе «Цифровой ID».

Раздел также содержит QR-код для подтверждения возраста и социального статуса, который можно использовать, например, при покупке товаров 18+.

В мессенджере Max стало возможно создать аналог бумажных документов
Технологии и медиа

В октябре пользователи приложения Max получили возможность оформить цифровой ID по упрощенной процедуре. Такой вариант пригоден только для подтверждения возраста.

Для создания упрощенного цифрового ID необходимо загрузить данные водительского удостоверения в приложение «Госуслуги». Затем в профиле Max нужно открыть раздел «Цифровой ID», выбрать опцию создания документа, согласиться на вход по лицу или отпечатку пальца и перейти в «Госуслуги» для подтверждения личности по водительским правам. После финального шага — селфи — система сформирует цифровой ID.

Получить цифровой ID можно и другими способами — через подтвержденную биометрию или загранпаспорт нового поколения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Мессенджер Max Госуслуги доступ личные документы
Материалы по теме
Власти обязали россиян создать домовые чаты в MAX до конца года
Общество
Свердловский минобр прокомментировал угрозы студентам за отказ идти в Max
Политика
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58