Мах объявил о запуске сервиса для бизнесов «Платформа для партнеров»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный мессенджер Мax запустил «Платформу для партнеров», позволяющую российским компаниям интегрировать в него свои сервисы. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

Присоединиться к новому сервису могут компании, которые зарегистрированы в России и имеют свое приложение в RuStore. Для начала работы на платформе компания должна пройти верификацию через «Госуслуги» или на сайте любого аккредитованного банка.

Новый сервис позволит проводить финансовые операции в мессенджере, а также создать чат-бот или канал организации в Max. Ранее «Платформу для партнеров» опробовали более 500 компаний, включая Ozon, ВТБ, Альфа-Банк и ВкусВилл.

В будущем разработчики планируют расширить возможность присоединиться к сервису для самозанятых.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Разработкой проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Бета-версию приложения запустили в марте 2025 года. В мессенджере доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы.

К началу октября в мессенджере зарегистрировались более 40 млн пользователей. В августе правительство России включило Max в перечень приложений, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.