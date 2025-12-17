Самозапрет на сим-карты: зачем нужен и как его установить или снять

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Что такое самозапрет на выпуск сим-карты

Самозапрет на выпуск сим-карты — это добровольное ограничение, которое человек может установить на свое имя, чтобы операторы связи не могли оформить новую сим-карту без его личного участия.

Механизм внедрили в связи с ростом числа утечек персональных данных и распространением мошеннических схем, когда на абонента оформляют сим-карты без его ведома в целях обналичивания денег, регистрации аккаунтов в банках, мессенджерах и на маркетплейсах.

«Очень часто мошенники используют сим-карты, то есть номера телефонов, которые оформлены на других граждан, и при этом это оформление идет с персональными данными граждан, которые те же мошенники воруют», — рассказал в марте 2025 года руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Тогда же он предложил ввести на портале «Госуслуги» сервис с возможностью самозапрета на оформление сим-карт.

Возможность установить самозапрет на оформление новых сим-карт появилась у россиян с 1 сентября 2025 года.

Как работает механизм самозапрета

Механика работы самозапрета на сим-карты следующая. Сначала пользователь самостоятельно устанавливает запрет через государственные сервисы, онлайн (портал госуслуг) или офлайн (многофункциональные центры, МФЦ).

Когда в салоне связи или в онлайн-каналах оформляется заявка на сим-карту, оператор обязан сделать запрос через единую систему идентификации и аутентификации, связанную с аккаунтом на «Госуслугах». Если активен самозапрет на выпуск сим-карт, заключение новых договоров на мобильную связь блокируется (купить новую сим-карту можно, активировать ее — нет).

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Владельца сим-карты оператор должен уведомить о поступившем запросе через СМС, мобильное приложение или в салоне связи.

История введения самозапрета на сим-карты

Идея ввести у абонентов возможность самостоятельно блокировать оформление новых сим-карт на свое имя появилась на фоне роста телефонного мошенничества и утечек паспортных данных: операторы связи и государственные органы начали прорабатывать инструменты, которые не позволяли бы злоумышленникам оформлять номера без ведома владельца. Официально соответствующие положения и техническая интеграция операторов с едиными госсервисами были подготовлены летом 2025 года.

Возможность самозапрета на выпуск сим-карты стала доступна россиянам с 1 сентября 2025 года. Тогда на портале «Госуслуги» и в МФЦ появилась опция блокировки заключения новых договоров связи, а операторы обязаны проверять этот статус при попытке оформления сим-карт. Страница с инструкцией по установке запрета размещена на «Госуслугах».

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, к середине ноября 2025 года более 600 тыс. человек оформили самозапрет на оформление новых сим-карт, а суммарно опцией «Защита от мошенников» (включающей несколько инструментов) воспользовались миллионы пользователей.

В середине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самозапрет на оформление новых сим-карт в России установили почти 800 тыс. человек.

Как оформить самозапрет на сим-карту

Процедура оформления полностью дистанционная и занимает несколько минут. Стандартный алгоритм для того, чтобы оформить самозапрет на выпуск сим-карты, следующий:

Нужно авторизоваться в личном кабинете на портале госуслуг, используя подтвержденную учетную запись. В каталоге услуг выбрать раздел, связанный с безопасностью персональных данных и ограничениями на действия с сим-картами. Отправить электронное заявление, после чего запрет вступит в силу в течение нескольких минут.

Альтернативный способ оформления самозапрета на сим-карту — через личное обращение в МФЦ. В этом случае нужно прийти с паспортом и СНИЛС и заполнить заявление на месте.

Как проверить, действует ли самозапрет

Проверка статуса запрета доступна онлайн. Для этого нужно снова зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и открыть раздел, связанный с ограничениями на выпуск сим-карт. Там отображается текущий статус: активен запрет или нет, а также дата его подключения.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Тем, кто ищет инструкцию, как проверить самозапрет на сим-карты, достаточно проверить этот раздел либо получить информацию в личном кабинете оператора.

Как снять самозапрет на выпуск сим -карты

Процедура снятия самозапрета на сим-карты отличается от установления этого ограничения. Через «Госуслуги» снять самозапрет нельзя, на самом портале говорится, что для снятия нужно обращаться в МФЦ.

Также операторы связи могут лишь проверять наличие запрета, но не могут его снять.

Процедура снятия запрета следующая:

1. Лично посетить МФЦ.

2. Предъявить паспорт и СНИЛС.

3. Подать заявление о снятии запрета.

Самозапрет должны снять в течение одного календарного дня. Когда ограничение деактивировано, оформление новых SIM-карт снова становится доступным.

Какие риски снижает самозапрет

В первую очередь самозапрет блокирует возможность оформления сим-карт мошенниками для обхода банковских и платежных систем, регистрации временных номеров и использования их в схемах обмана.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Дополнительно механизм защищает от попыток оформить микрозаймы, кредиты и другие финансовые инструменты на чужие паспортные данные, а также от несанкционированных регистраций в онлайн-сервисах.

В более широком смысле самозапрет на сим-карты снижает вероятность кражи личности и использования персональных данных в преступных целях, оставляя контроль над выпуском сим-карт исключительно в руках владельца.

Сложности и ограничения механизма самозапрета

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, самозапрет — важный, но не единственный элемент защиты. Он не распространяется на уже действующие договоры и номера, а только на новые: злоумышленники могут использовать ранее оформленные сим-карты, если они попали в их руки. Поэтому абоненту следует регулярно проверять на «Госуслугах» количество номеров, оформленных на его имя, и расторгать договоры по подозрительным или ненужным картам.

Кроме того, стоит помнить об угрозе социальной инженерии. Мошенники могут пытаться обманом заставить человека снять ограничение, звонят от лица сотрудников «Госуслуг»: такую схему злоумышленники стали использовать, например, с самозапретом на кредиты.

Еще один нюанс: если абоненту самому срочно понадобится новая сим-карта, ему придется временно снимать запрет, тратя время на посещение МФЦ.