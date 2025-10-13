 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты

МВД: мошенники разработали несколько схем с самозапретом на кредиты
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы убедить граждан снять установленный самозапрет на кредиты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно одной из схем, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают им о задолженности либо о неточностях в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредиты.

По еще одному мошенническому сценарию жертве звонит якобы сотрудник банка и сообщает о выявлении подозрительных транзакций по его счету. Затем он предлагает снять самозапрет на кредит под предлогом защиты денежных средств.

В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Также зафиксирован третий способ обмана, при котором злоумышленник звонит, выдавая себя за представителя государственного органа. Он сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых, по его словам, требуется отмена самозапрета.

В МВД рекомендовали в случае получения подобных телефонных звонков или сообщений немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию.

С 1 марта вступил в силу закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги» либо в отделении МФЦ.

Ранее МВД предупредило россиян о схеме мошенников с телеграм-ботами для инвестиций. Пользователю направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них. Далее мошенники побуждают расставаться с крупными суммами, в том числе брать деньги в кредит.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
мошенничество МВД самозапрет
Материалы по теме
МВД предупредило о схеме мошенничества со сдачей анализов
Общество
«РИА Новости» узнало о виде мошенничества со схемой выигрыша в лотерею
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домофонами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Леди сворачивать не станет»: Маргарет Тэтчер в 10 цитатах Политика, 09:01
В Нидерландах стартуют ядерные учения НАТО Политика, 08:49
Чего хотят ваши работники. Разбираем потребности 6 типов личностиПодписка на РБК, 08:49
Сбежавший с места службы в ДНР военный получил 7,5 лет строгого режима Общество, 08:32
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Брокеры готовят обмен активами «тет-а-тет». Что это и надо ли участвоватьПодписка на РБК, 08:30
В Подмосковье выпал первый снег Общество, 08:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
От рацио до абсурда: 5 методик создания по-настоящему свежих идейПодписка на РБК, 08:26
ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников Политика, 08:16
Малый бизнес — главная цель цифровых взломщиков, его легче шантажироватьПодписка на РБК, 08:04
МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты Общество, 08:00
ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе Политика, 07:38