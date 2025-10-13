МВД: мошенники разработали несколько схем с самозапретом на кредиты

МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы убедить граждан снять установленный самозапрет на кредиты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно одной из схем, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают им о задолженности либо о неточностях в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредиты.

По еще одному мошенническому сценарию жертве звонит якобы сотрудник банка и сообщает о выявлении подозрительных транзакций по его счету. Затем он предлагает снять самозапрет на кредит под предлогом защиты денежных средств.

Также зафиксирован третий способ обмана, при котором злоумышленник звонит, выдавая себя за представителя государственного органа. Он сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых, по его словам, требуется отмена самозапрета.

В МВД рекомендовали в случае получения подобных телефонных звонков или сообщений немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию.

С 1 марта вступил в силу закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой. Оформить самозапрет можно через портал «Госуслуги» либо в отделении МФЦ.

Ранее МВД предупредило россиян о схеме мошенников с телеграм-ботами для инвестиций. Пользователю направляют ссылку на бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них. Далее мошенники побуждают расставаться с крупными суммами, в том числе брать деньги в кредит.