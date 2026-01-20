 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол заявил об угрозе Дании отобрать землю у представительства России

Посол России Барбин: Дания угрожает отобрать территорию у посольства России
Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Власти Копенгагена пригрозили отобрать участки территории, на которых находятся здания российского посольства в Дании. Об этом заявил ТАСС посол России в королевстве Владимир Барбин.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сообщил посол.

Барбин отметил, что датские власти блокируют работу посольства России. По его словам, у дипломатов возникают трудности при получении и продлении аккредитации, предоставлении доступа к банковским услугам, проведении ремонта и технического обслуживания автомобилей. Кроме того, в стране сократили ряд сотрудников российской дипмиссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.

Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США
Политика

Кризис вокруг Гренландии обострился на фоне угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией. Республиканец утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Однако два дипломата в комментарии Financial Times опровергли заявления Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии. Кроме того, Барбин заявил, что у России нет притязаний на Гренландию и она не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Дания посол России Гренландия дипмиссия посольство России
Материалы по теме
Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы
Политика
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками
Политика
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Главу Звездного городка заподозрили в получении крупной взятки Общество, 10:44
Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200% Политика, 10:44
Почему придется играть в офисную политику, даже если этого не хочется Образование, 10:35
Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях Политика, 10:24
Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном» Спорт, 10:23
Meta потеряла $70 млрд на создании метавселенной. В чем тайна провалаПодписка на РБК, 10:22
«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд Финансы, 10:20
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе Политика, 10:20
Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырех матчей Спорт, 10:14
Что делать руководителю, если команда не может договоритьсяПодписка на РБК, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны Политика, 10:00
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7 Политика, 09:58