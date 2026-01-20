Посол заявил об угрозе Дании отобрать землю у представительства России
Власти Копенгагена пригрозили отобрать участки территории, на которых находятся здания российского посольства в Дании. Об этом заявил ТАСС посол России в королевстве Владимир Барбин.
«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сообщил посол.
Барбин отметил, что датские власти блокируют работу посольства России. По его словам, у дипломатов возникают трудности при получении и продлении аккредитации, предоставлении доступа к банковским услугам, проведении ремонта и технического обслуживания автомобилей. Кроме того, в стране сократили ряд сотрудников российской дипмиссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.
Кризис вокруг Гренландии обострился на фоне угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией. Республиканец утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.
Однако два дипломата в комментарии Financial Times опровергли заявления Трампа о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии. Кроме того, Барбин заявил, что у России нет притязаний на Гренландию и она не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.
