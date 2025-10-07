 Перейти к основному контенту
Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом), добавив ей полгода в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Как сообщила столичная прокуратура, в течение года Лазареву дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако телеведущая продолжала публиковать материалы без маркировки.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Материал дополняется

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
От фольклора к подиуму: как мода учится у русской культуры Стиль, 11:40
«Мощный инструмент для креаторов»: так ли вам нужен iPhone 17 Pro Max Стиль, 11:40
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане Политика, 11:35
Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с ИИ отчета с ошибками Технологии и медиа, 11:26
Удерживаемую в нелегальном call-центре в Мьянме россиянку освободили Общество, 11:25
Как прошло первое собрание «Клуба визионеров» Стиль, 11:23
ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к бомбовым ударам. Видео Политика, 11:23
Лавров предрек новые конфликты из-за слов Трампа о базе в Афганистане Политика, 11:23
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:16
Биткоин снова обновил максимум. Что произошло с другими криптовалютами Крипто, 11:14
LG Electronics India начала прием заявок на участие в IPO на $1,3 млрд Инвестиции, 11:13
Зарезавший прохожего у станции метро в Москве сдался полиции в Туле Общество, 11:13