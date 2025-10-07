Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом), добавив ей полгода в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Как сообщила столичная прокуратура, в течение года Лазареву дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако телеведущая продолжала публиковать материалы без маркировки.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

