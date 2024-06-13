Татьяну Лазареву объявили в розыск

По данным ТАСС, против Лазаревой заведено дело по статье о дискредитации армии. Телеведущая уехала из России

Татьяна Лазарева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МВД объявило телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом) в розыск по статье УК РФ, следует из их базы ведомства.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Лазареву разыскивают по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к телеведущей.

Лазарева в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В июле того же года ее внесли в список иноагентов. Источником иностранного финансирования была названа Украина. Телеведущая в прошлом входила в состав Координационного совета оппозиции, участвовала в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Через полтора месяца иноагентом признали и мужа Лазаревой Михаила Шаца. Они развелись в январе этого года.

В 2023 году суды несколько раз штрафовали телеведущую за отсутствие маркировки иноагента на публикуемых ею материалах.

В этом году Лазарева вместе с еще 44 гражданами сообщила о намерении баллотироваться в Мосгордуму ближайшей осенью. Она поясняла, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

На этом фоне в Госдуме началось рассмотрение законопроекта о запрете участия иноагентов во всех выборах, который в итоге в мае был принят.