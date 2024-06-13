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Политика ,  
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Татьяну Лазареву объявили в розыск

Татьяну Лазареву объявили в розыск по уголовной статье
По данным ТАСС, против Лазаревой заведено дело по статье о дискредитации армии. Телеведущая уехала из России
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МВД объявило телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом) в розыск по статье УК РФ, следует из их базы ведомства.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Лазареву разыскивают по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к телеведущей.

Лазарева в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В июле того же года ее внесли в список иноагентов. Источником иностранного финансирования была названа Украина. Телеведущая в прошлом входила в состав Координационного совета оппозиции, участвовала в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Через полтора месяца иноагентом признали и мужа Лазаревой Михаила Шаца. Они развелись в январе этого года.

Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Общество
Татьяна Лазарева

В 2023 году суды несколько раз штрафовали телеведущую за отсутствие маркировки иноагента на публикуемых ею материалах.

В этом году Лазарева вместе с еще 44 гражданами сообщила о намерении баллотироваться в Мосгордуму ближайшей осенью. Она поясняла, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

На этом фоне в Госдуме началось рассмотрение законопроекта о запрете участия иноагентов во всех выборах, который в итоге в мае был принят.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Серова
Татьяна Лазарева розыск иноагенты

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