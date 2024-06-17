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Военная операция на Украине ,  
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На Татьяну Лазареву завели уголовное дело об оправдании терроризма

На телеведущую Татьяну Лазареву завели уголовное дело об оправдании терроризма
Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В отношении Татьяны Лазаревой (Минюст внес ее в список иностранных агентов) возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Депутат опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Он проинформировал Альшевского о проверке высказываний Лазаревой относительно ударов беспилотников по объектам в России. По мнению ведомства, в комментариях телеведущей «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В связи с этим 17 мая в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет.

РБК обратился за комментарием к телеведущей. Лазарева ответила, что «пока нечего комментировать».

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Татьяна Лазарева

13 июня МДВ объявило Лазареву в розыск по уголовной статье. По данным ТАСС, телеведущую разыскивают по статье о дискредитации армии — 280.3 Уголовного кодекса.

Лазарева в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В июле того же года ее внесли в список иноагентов. Источником иностранного финансирования ее деятельности назвали Украину.

Телеведущая в прошлом входила в состав Координационного совета оппозиции, участвовала в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В 2022 году иноагентом признали также мужа Лазаревой Михаила Шаца, в январе 2024 года они развелись.

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Теги
Татьяна Лазарева оправдание терроризма Андрей Альшевских уголовное дело новости

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