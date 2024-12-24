Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам за оправдание терроризма
Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в список иноагентов) к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма, передает «РИА Новости». Такой срок ранее запрашивало гособвинение.
«Лазаревой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда. Также телеведущей запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года.
Срок наказания Лазаревой будет исчисляться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции.
Лазарева в феврале 2022 года уехала из России и с тех пор не возвращалась на родину. Она неоднократно критиковала российские власти за решение о начале спецоперации на Украине. В июле того же года ее внесли в список иноагентов.
В июне этого года депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал скан дела, подписанный начальником московского управления МВД Олегом Барановым. Баранов проинформировал Альшевских о проверке высказываний Лазаревой относительно ударов беспилотников по объектам в России. Ведомство сделало вывод, что в комментариях журналистки «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», и возбудило уголовное дело по ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В том же месяце Лазареву объявили в розыск.
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