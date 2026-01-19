Трамп фразой «без комментариев» ответил на вопрос о применении силы в Гренландии

Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев о возможности применения силы для захвата Гренландии, сообщает телеканал NBC News.

«Без комментариев», — ответил республиканец в интервью телеканалу на фоне усиливающейся напряженности вокруг его планов по приобретению Гренландии.

Ранее Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире», сославшись на отсутствие Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Американский лидер также подчеркнул, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».

Стёре отметил, что письмо стало ответом на его сообщение Трампу о позиции Норвегии и Финляндии против повышения таможенных пошлин США.

США ввели c 1 февраля десятипроцентные пошлины на товары из Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии после отказа стран поддержать планы Трампа по Гренландии. Президент США заявил о готовности начать переговоры с Копенгагеном или любым из этих государств о присоединении острова и подчеркнул стратегическую важность контроля над Гренландией для защиты интересов в Арктике и противодействия угрозам со стороны Китая и России.

В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Германия, отправившая 13 военнослужащих, вскоре после объявления пошлин вывела их с острова.

Ранее страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы как подрыв трансатлантических отношений. Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил рассмотреть активацию инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI) в случае реализации угроз США.