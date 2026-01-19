 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии

Трамп фразой «без комментариев» ответил на вопрос о применении силы в Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев о возможности применения силы для захвата Гренландии, сообщает телеканал NBC News.

«Без комментариев», — ответил республиканец в интервью телеканалу на фоне усиливающейся напряженности вокруг его планов по приобретению Гренландии.

Ранее Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире», сославшись на отсутствие Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Американский лидер также подчеркнул, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».

Стёре отметил, что письмо стало ответом на его сообщение Трампу о позиции Норвегии и Финляндии против повышения таможенных пошлин США.

Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

США ввели c 1 февраля десятипроцентные пошлины на товары из Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии после отказа стран поддержать планы Трампа по Гренландии. Президент США заявил о готовности начать переговоры с Копенгагеном или любым из этих государств о присоединении острова и подчеркнул стратегическую важность контроля над Гренландией для защиты интересов в Арктике и противодействия угрозам со стороны Китая и России.

В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Германия, отправившая 13 военнослужащих, вскоре после объявления пошлин вывела их с острова.

Ранее страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы как подрыв трансатлантических отношений. Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил рассмотреть активацию инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI) в случае реализации угроз США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Гренландия захват США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии
Политика
Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну
Политика
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45