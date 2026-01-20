Лавров назвал операцию США в Венесуэле грубым вооруженным вторжением

Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу было грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — сказал министр.

Лавров также отметил, что прозвучали угрозы США в адрес Кубы и других стран латиноамериканских стран и государств карибского региона, а также угрозы дестабилизировать ситуацию в Иране.

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и потребовал от бывшего президента республики Николаса Мадуро уйти в отставку. США нанесли удары по кораблям, которые по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. В ответ бывший президент республики Николас Мадуро предложил Штатам сотрудничество в борьбе с наркотрафиком.

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.