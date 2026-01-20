 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Лавров назвал операцию США в Венесуэле грубым вооруженным вторжением

Сюжет
Захват Мадуро
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу было грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Я уже упомянул, как бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой», — сказал министр.

Лавров также отметил, что прозвучали угрозы США в адрес Кубы и других стран латиноамериканских стран и государств карибского региона, а также угрозы дестабилизировать ситуацию в Иране.

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и временного лидера Венесуэлы
Политика
Дельси Родригес

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами и потребовал от бывшего президента республики Николаса Мадуро уйти в отставку. США нанесли удары по кораблям, которые по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. В ответ бывший президент республики Николас Мадуро предложил Штатам сотрудничество в борьбе с наркотрафиком.

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

По информации Reuters, за несколько месяцев до операции американская сторона провела закрытые переговоры с венесуэльским министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анастасия Карева
Венесуэла Сергей Лавров МИД США захват Николас Мадуро
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
