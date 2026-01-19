Песков ответил на вопрос о контактах Путина и временного лидера Венесуэлы

Песков: у Путина пока не запланированы контакты с лидером Венесуэлы Родригес

Путин пока не планирует созваниваться с новым лидером Венесуэлы, заявил Песков. При этом москва по дипломатическим каналам поддерживает с ней связь, пояснил он. Родригес возглавила страну в начале января после свержения Мадуро

Дельси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

У президента России Владимира Путина не запланированы в ближайшее время контакты с временным лидером Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК

«Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет [таких планов], но при необходимости это может быть организовано», — сказал он.

По дипломатическим каналам Москва находится с Родригес «в постоянном контакте», добавил Песков.

Делси Родригес, будучи вице-президентом, после свержения Николаса Мадуро возглавила страну, согласно Конституции Венесуэлы. 5 января она принесла присягу.

3 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Родригес, в ходе которого заявил, что Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов. В тот же день МИД России назвал фейком информацию о нахождении Родригес в России.

16 января Родригес в обращении к нации заявила, что ее целью и ответственностью является сохранение мира в республике. Тогда же The New York Times писал о ее встрече с директором ЦРУ Джоном Ратклиффом.

За день до этого Родригес впервые провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она отметила, что беседа была продуктивной и проходила со взаимным уважением.

Европейская комиссия в свою очередь не признала легитимность Родригес в качестве главы Венесуэлы. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге заявила, что основной политический соперник Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо должны быть включены в процесс политического перехода в стране.

56-летняя Родригес — юрист по образованию, после окончания обучения она девять лет прожила во Франции и Англии. Reuters называет политика одной из жестких фигур в правительстве Венесуэлы. Из-за значительного влияния в стране ее стали звать «царицей», а Мадуро называл политика «тигрицей».