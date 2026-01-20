Военные сбили 32 БПЛА над Россией за ночь

Силы ПВО за ночь перехватили 32 украинских дрона самолетного типа в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января. Так, девять БПЛА были уничтожены над территорией Брянской областью, еще девять — над Крымом, три — над Воронежской областью, по два над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областями и одни — над Смоленской

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранним утром о перехвате БПЛА над шестью районами региона — Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском, информации о раненых и разрушениях нет.

Глава Смоленской области Василий Анохин в свою очередь отчитался об уничтожении одного БПЛА над регионом. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над одним городским округом региона (не уточняя, над каким) были обнаружены и уничтожены три БПЛА.

Кроме того, вечером и ночью в некоторых аэропортах действовали ограничения на полеты. Меры коснулись воздушных хабов Калуги, Саратова, Ярославля, Пензы и Самары. На момент публикации все ограничения сняты.