Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками

Переговоры представителей Дании, Гренландии и США в Белом доме прошли в откровенном и конструктивном формате, заявил журналистам глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

Стороны договорились создать рабочую группу «высокого уровня».

«Наши точки зрения по-прежнему расходятся <...>, у нас все еще есть фундаментальные разногласия, но мы также согласны не соглашаться», — признал министр и добавил, что изменить позицию США не удалось.

Расмуссен подчеркнул, что Гренландия может быть союзником США, не будучи подконтрольна им. С его слов, Дания уже увеличила вклад в обороноспособность Гренландии, выделив дополнительное финансирование: «Не собачьи упряжки, а корабли, беспилотники, истребители и т.д. И мы определенно готовы делать больше».

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Данию в обороне Гренландии с помощью двух собачьих упряжек.

Фото:The White House

Материал дополняется.

