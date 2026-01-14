Дания направила в Гренландию солдат и военную технику

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовые отряды для подготовки к приему более крупных сил армии страны. Об этом сообщает датское радио Danmarks radio (DR) со ссылкой на источники.

Сначала на остров отправили передовое командование, которое в том числе обеспечивает логистическую готовность армии и подготовку местности к приему остальных сил. Как отмечает DR, большая часть подразделений армии Дании, в особенности боевые части, связаны военными обязательствами в балтийском регионе.

Гренландия — бывшая датская колония. Остров остается частью королевства в качестве автономии. Дания продолжает контролировать внешнюю политику и безопасность территории. Этот самый большой в мире остров — имеет площадь 2,166 млн кв. км, почти 80% его территории покрыто льдом. Население составляет немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Радио добавило, что в понедельник в аэропорту столицы Гренландии Нуук приземлился самолет Challenger датских ВВС, однако неизвестно, связано ли это с усилением военного присутствия Дании на острове.

Во вторник, 13 января, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил журналистам, что ведомство «продвигается вперед» в решении вопроса о постоянном присутствии в Гренландии. Он также подчеркнул, что в этом могут участвовать и другие страны «точно так же, как это было в 2025 году». Речь идет об учениях НАТО на острове.

При этом Поульсен отметил, что увеличение военного присутствия является «четким ответом на вызов, с которым сталкивается Арктика».

В начале января президент США Дональд Трамп на фоне военной операции в Венесуэле заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. Как писала позднее The Wall Street Journal, американский госсекретарь Рубио прояснил конгрессу, что речь не идет о скором вторжении, цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

В среду, 14 ноября, в Белом доме пройдет встреча главы МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министра независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт с американской стороной. По информации Bloomberg, датчане и гренландцы попытаются убедить американцев не присоединять остров.