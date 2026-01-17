Минобороны отчиталось о перехвате 99 БПЛА за ночь
Силы ПВО в ночь на 17 января перехватили 99 украинских дронов самолетного типа над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны в телегарм-канале.
БПЛА были уничтожены в период с 23:00 до 7:00 мск. Самое большое количество беспилотников, 47, военные сбили над Черным морем, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом и один над Азовским морем.
Аэропорты Саратова и Краснодара временно запретили полеты, ограничения действуют на момент публикации.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранним утром об отражении воздушных целей над двумя районами региона — Шолоховском и Кашарском. Он также предупредил, что опасность атаки БПЛА продолжает действовать.
Мэр Сочи ночью сообщал об опасности БПЛА в городе.
