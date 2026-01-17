 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о перехвате 99 БПЛА за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО в ночь на 17 января перехватили 99 украинских дронов самолетного типа над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны в телегарм-канале.

БПЛА были уничтожены в период с 23:00 до 7:00 мск. Самое большое количество беспилотников, 47, военные сбили над Черным морем, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом и один над Азовским морем.

Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе
Политика
Фото:Минобороны России

Аэропорты Саратова и Краснодара временно запретили полеты, ограничения действуют на момент публикации.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранним утром об отражении воздушных целей над двумя районами региона — Шолоховском и Кашарском. Он также предупредил, что опасность атаки БПЛА продолжает действовать.

Мэр Сочи ночью сообщал об опасности БПЛА в городе.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Черное море дроны Минобороны
