Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе

Фото: Минобороны России

Над Белгородом и Белгородским округом продолжает работать система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — написал в посте глава региона.

Об отбое опасности БПЛА губернатор сообщил в 14:39 мск.

Ранее Гладков написал об опасности атаки БПЛА в Белгороде.

Белгородская область регулярно попадает под атаки беспилотников. В своем утреннем посте Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся ударам более 100 беспилотников.

В поселке Малиновка Белгородского округа пострадали два человека, среди которых глава администрации Малиновского сельского поселения. Еще один мужчина был ранен в селе Глотово Грайворонского округа.

Раненые госпитализированы в Белгородскую городскую больницу № 2. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.