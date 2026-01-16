Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе
Над Белгородом и Белгородским округом продолжает работать система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — написал в посте глава региона.
Об отбое опасности БПЛА губернатор сообщил в 14:39 мск.
Ранее Гладков написал об опасности атаки БПЛА в Белгороде.
Белгородская область регулярно попадает под атаки беспилотников. В своем утреннем посте Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся ударам более 100 беспилотников.
В поселке Малиновка Белгородского округа пострадали два человека, среди которых глава администрации Малиновского сельского поселения. Еще один мужчина был ранен в селе Глотово Грайворонского округа.
Раненые госпитализированы в Белгородскую городскую больницу № 2. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
