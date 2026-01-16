 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Белгородом и Белгородским округом продолжает работать система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Идет уничтожение вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — написал в посте глава региона.

Об отбое опасности БПЛА губернатор сообщил в 14:39 мск.

Ранее Гладков написал об опасности атаки БПЛА в Белгороде.

Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду
Политика

Белгородская область регулярно попадает под атаки беспилотников. В своем утреннем посте Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся ударам более 100 беспилотников.

В поселке Малиновка Белгородского округа пострадали два человека, среди которых глава администрации Малиновского сельского поселения. Еще один мужчина был ранен в селе Глотово Грайворонского округа.

Раненые госпитализированы в Белгородскую городскую больницу № 2. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Вячеслав Гладков Военная операция на Украине Белгородская область
Материалы по теме
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду
Политика
Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область
Политика
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Взрыв гранаты в центре МВД в Коми связали с действиями преподавателя Общество, 15:54
Экс-замглавы метрополитена Москвы признал вину по коррупционному делу Общество, 15:48
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко Политика, 15:42
Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках» Политика, 15:41
СК завел дело после жалобы на семью сбежавшей из Ингушетии девушки Общество, 15:39
Боксер Джошуа возобновил тренировки после ДТП со смертельным исходом Спорт, 15:39
Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд Финансы, 15:38
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:37
Собянин рассказал о планах по строительству в Москве дорог в 2026 году Недвижимость, 15:33
В Коми отстранили начальника центра подготовки МВД после пожара Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Шевченко и Логинов выиграли спринты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 15:28
СК назвал причину взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:27
Главу «Куршской косы» отправили под домашний арест Политика, 15:27